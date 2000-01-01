3-5 предложений по теме стили речи: цепная связь и паралелльная

Гость: Гость:

Цепная связь: вечером всей семьей посмотрели очень интересный фильм. Фильм был в жанре - комедия. Комедия, действительно, была смешная. Мы весь фильм смеялись. Параллельная связь: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц велича­во поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа (Н.В. Гоголь)