3 автобуса вийшли 27 пасажирів, а залишилося — в 3 рази менше. На скільки більше пасажирів вийшло, ніж залишилося? а) 27 - 27 : 3; б) 27 : 3; в) 27 - 3.

Математика
3 автобуса вийшли 27 пасажирів, а залишилося — в 3 рази менше. На скільки більше пасажирів вийшло, ніж залишилося? а) 27 - 27 : 3; б) 27 : 3; в) 27 - 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27÷3=9(пассажиров)-осталось; 27-9=18(пассажиров)-на столько больше вышло, чем осталось
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