3 автобуса вийшли 27 пасажирів, а залишилося — в 3 рази менше. На скільки більше пасажирів вийшло, ніж залишилося? а) 27 - 27 : 3; б) 27 : 3; в) 27 - 3.

Математика

3 автобуса вийшли 27 пасажирів, а залишилося — в 3 рази менше. На скільки більше пасажирів вийшло, ніж залишилося? а) 27 - 27 : 3; б) 27 : 3; в) 27 - 3.

Автор: Гость