3. Что такое СПИД и в чем заключается опасность этого заболевания?

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) вызывает СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита). Это заболевание поражает клетки иммунной системы - лейкоциты. Из-за этого человек становится уязвимым для любой заразы и может умереть от обычной простуды, так как его организм перестанет самостоятельно бороться с болезнью, не станет вырабатывать антитела. ВИЧ передаётся при половом контакте, через кровь (плохо обработанные хирургические / маникюрные инструменты, уже использованные одноразовые иглы и т.п.) и вертикально (от матери к плоду через плаценту или при грудном вскармливании молоком).