3. Что является основной для комбинирования производства в чёрной и цветной металлургии? (Желательно покороче, но с основной мыслью)

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3. Что является основной для комбинирования производства в чёрной и цветной металлургии? (Желательно покороче, но с основной мыслью)
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Ответ(ы):
Гость:
Чёрная и цветная металлургия. В металлургический комплекс входят черная и цветная металлургия, охватывающие все стадии технологических процессов: от добычи и обогащения сырья до получения готовой продукции в виде черных и цветных металлов и их сплавов. Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов: - добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, агломерирование, получение необходимых концентратов и др.) ; - металлургический передел - основной технологический процесс с получением чугуна, стали, проката черных и цветных металлов, труб и др. ; производство сплавов; - утилизация отходов основного производства и получение из них вторичных видов продукции. Металлургический комплекс - это основа индустрии. Он является фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны. Металлургия относится к числу базовых отраслей народного хозяйства и отличается высокой материалоемкостыо и капиталоемкостью производства. На долю черных и цветных металлов приходится более 90% всего объема конструкционных материалов, применяемых в машиностроении России. В общем объеме транспортных перевозок Российской Федерации на металлургические грузы приходится свыше 35% всего грузооборота. На нужды металлургии расходуется 14% топлива и 16% электроэнергии, т. е. 25% этих ресурсов, расходуемых в промышленности. Состояние и развитие металлургической промышленности в конечном итоге определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и комбинированием производства. Спецификой металлургического комплекса являются несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность технологического цикла. Для производства многих видов продукции необходимо 15-18 переделов, начиная от добычи руды и других видов сырья. При этом передельные предприятия имеют тесные связи между собой не только в пределах России, но и в масштабах стран Содружества. Так, в производстве титана и титанового проката сложилась устойчивая межгосударственная кооперация предприятий России, Украины, Казахстана и Таджикистана.
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