3 драка трактора могут вспахать поле за 18 часов Сколько потребуется тракторов что??ы вспахать это поле за 9 часов за 27 часов

Математика
3 драка трактора могут вспахать поле за 18 часов Сколько потребуется тракторов что??ы вспахать это поле за 9 часов за 27 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 разделить на 3=6(трак)-нужно чтобы вспахать поле за 18 часов  2) 27 разделить на 3=9(трак)-нужно чтобы вспахать поле за 27 часов
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