3 драка трактора могут вспахать поле за 18 часов Сколько потребуется тракторов что??ы вспахать это поле за 9 часов за 27 часов

Математика

3 драка трактора могут вспахать поле за 18 часов Сколько потребуется тракторов что??ы вспахать это поле за 9 часов за 27 часов

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