3 и 4 задание, уровнение реакций и органический переход, объясните пожалуйста как делать и сделайте пожалуйста

Химия

3 и 4 задание, уровнение реакций и органический переход, объясните пожалуйста как делать и сделайте пожалуйста

Автор: Гость