3 и 4 задание, уровнение реакций и органический переход, объясните пожалуйста как делать и сделайте пожалуйста

Химия
3 и 4 задание, уровнение реакций и органический переход, объясните пожалуйста как делать и сделайте пожалуйста
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