3. К восточным славянам относятся: А) поляки, Б) болгары, В) русские, Г) украинц??, Д) словаки, Е) белорусы. Выбери правильный ответ: 1) АБВ. 2) БВГ. 3) АГД. 4) ВГЕ. 4. Щит на ворота Царьграда прибил князь_...

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3. К восточным славянам относятся: А) поляки, Б) болгары, В) русские, Г) украинц??, Д) словаки, Е) белорусы. Выбери правильный ответ: 1) АБВ. 2) БВГ. 3) АГД. 4) ВГЕ. 4. Щит на ворота Царьграда прибил князь_______________ 5. Сбор дани с подвластного населения назывался___________ Часть С. Изучите документ и ответьте на вопросы: Древний летописец наш повествует, что не только христианские проповедники, но и магометане, вместе с иудеями, обитавшие в земле хазарской или в Тавриде, присылали в КИЕВ мудрых законников склонять Владимира к принятию веры своей и что великий князь охотно выслушивал их учение. Первые послы были из волжских или камских болгаров. На восточных и южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала вера магометанская, утверждённая там счастливым оружием аравитян. Описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение сластолюбивого князя; но обрезание казалось ему ненавистным обрядом и запрещение пить вино – уставом безрассудным. Вино, сказал он, есть веселие для русских: не может быть без него – Послы немецких католиков говорили ему о величии невидимого вседержителя и ничтожности идолов. Князь ответствовал им: Идите обратно: отцы наши не принимали веры от папы. Выслушав иудеев, он спросил, где их Отечество. “В Иерусалиме,– ответствовали проповедники:– но бог во гневе расточил нас по землям чуждым” И вы, наказываемые богом, дерзаете учить других? Сказал Владимир: мы не хотим, подобно вам, лишиться своего Отечества.– Наконец, безымянный философ, присланный греками, опровергнув в немногих словах другие веры, рассказал Владимиру содержание Библии, Ветхого и Нового Завета: историю творения, рая, греха, первых людей, потопа, народа избранного, искупления, христианства, семи Соборов, и в заключении показал ему картину Страшного Суда с изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осуждённых на вечную муку. Поражённый сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: Благо добродетельным и горе злым! Крепися, ответствовал философ – И будешь в раю с первыми. Владимир, отпустив философа с дарами и с великою честию, собрал бояр и градских старцев, объявил им предложения магометан, иудеев, католиков, греков и требовал их совета. “Государь! – сказали бояре и старцы:– всякий человек хвалит веру свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные земли, испытать, который народ достойнее поклоняется божеству” – и великий князь отправил 10 благоразумных мужей для сего испытания. Послы видели в стране болгаров храмы скудные, моления унылые, лица печальные; в земле немецких католиков богослужение с обрядами, но, по словам летописи, без всякого величия и красоты: наконец прибыли в Константинополь. Да созерцают они славу бога нашего! Сказал император и зная, что грубый ум пленяется более наружным блеском, нежели истинными отвлечениями, приказал вести послов в Софийскую церковь, где сам патриарх, облачённый в святительские ризы, совершил литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаменитого духовенства греческого, богатые одежды служебные, убранство алтарей, красота живописи, благоухание фимиама, сладостное пение клироса, безмолвие народа, священная важность и таинственность обрядов изумили россиян; им казалось, что сам всевышний обитает в сем храме и непосредственно с людьми соединяется… Возвратясь в Киев, послы говорили князю с презрением о богослужении магометан, с неуважением о католическом и с восторгом о византийском, заключая словами: “Всякий человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от горького; так и мы, узнав веру греков, не хотим иной!”. Владимир желал слышать мнение бояр и старцев. “Когда был закон греческий,– сказали они,– не был бы лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех людей, не вздумала бы принять его”. Великий князь решился быть христианином. (Карамзин Н.М. “История государства Российского” Т1.Гл.9) Вопросы. 1–3. Почему Владимир отверг ислам, католическую религию, иудаизм? 4. Что поразило Владимира в рассказе византийского философа? 5. Почему великий князь остановил свой выбор на вере греков

Автор: Гость