3. Какими тремя способами можно отличить этилен от этана? Напишите уравнения соответствующих реакций.

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Для этилена характерны реакции присоединения: при пропускании этилена через раствор перманганата калия исчезает фиолетовая окраска раствора, так как KMnO4 восстанавливается, а этилен, присоединяя кислород и воду, переходит в двухатомный спирт — этиленгликоль: 2СН2=СН2 + О2 + 2Н20 → 2НО — СН2—СН2—ОН С метаном такая реакция не идет. Еще этилен обсецвечивает бромную воду (раствор брома в воде) . СН2=СН2 + Br2 → CH2BR-CH2BR Это тоже реакция присоединения. Как и все алкены, взаимодействуют с водородом при нагревании в присутствии металлов Pt, Pd или Ni (реакция гидрирования) : СН2=СН2 + Н2 → CH3-CH3