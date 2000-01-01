3 класс Атамура упражнение 438..1 почерком глаголы простого будущего времени? Прилежный ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая де...
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3 класс Атамура упражнение 438..1 почерком глаголы простого будущего времени? Прилежный ученик превзойдёт учителя. Зима спросит ,что летом делал. Труд человека кормит,в лень портит. Терпение и труд все перетрут. Трудолюбивая денежка до веку кормит. Не тот живёт больше, кто живёт дольше
Ответ(ы):
Гость:
ПРЕВЗОЙДЁТ БУД.ВРЕМЯ ДЕЛАЛ ПРОШ. ВРЕМЯ
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