3 класс. Часть.2. Задача 3. Страница 7. При строительстве дороги за два дня уложили 36 м бордюрного камня. В первый день уложили 1/3 часть всего каменя. Сколько метров бордюрного камня уложили во второй день?

Математика

3 класс. Часть.2. Задача 3. Страница 7. При строительстве дороги за два дня уложили 36 м бордюрного камня. В первый день уложили 1/3 часть всего каменя. Сколько метров бордюрного камня уложили во второй день?

Автор: Гость