3 класс изобразите с помощью схематического рисунка испарение воды (Частицы воды ??бозначайте кружочками) А А Плешаков рабочая тетрадь часть первая

Окружающий мир
3 класс изобразите с помощью схематического рисунка испарение воды (Частицы воды ??бозначайте кружочками) А А Плешаков рабочая тетрадь часть первая
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Гость:
Нарисуй лужу и над ней кружки
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