3. Найдите наибольший общий делитель чисел 1) 24 и 54; 2) 72 и 264. 4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12.
Разное
3. Найдите наибольший общий делитель чисел 1) 24 и 54; 2) 72 и 264. 4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12.
Ответ(ы):
Гость:
И 2.Там 24
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