3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;

Русский язык
3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;
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Гость:
12 окончании в этом предложении
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