3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;
Русский язык
3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 окончании в этом предложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the letters into the correct order to make adjectives 1. Fulcroulo 2. Arytrempocon 3. Drenom 4. Goshinck 5. Stopiashicted 6. Al...
Другие предметы
Обществознание
Литература
Выделить в стихотворении Лермонтова Уваровой средства художественной выразител??ности (эпитеты, сравнение, метафоры, олицетворении). М.Ю.Лермонто...
Русский язык