3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;

Русский язык

3. Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? lt;Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алоэ убрала с окошка и опустила жалюзи, чтобы с авеню никто не заглядывал в комнату.gt;

Автор: Гость