3 палат в три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезл?? столько сколько в первые две в месте в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего прив...

Математика

3 палат в три палатки завезли разное количество мороженого причём в третью завезл?? столько сколько в первые две в месте в первую завезли больше чем во вторую сколько коробок мороженого привезли в каждую палатку если всего привезли 10 коробок

Автор: Гость