3. Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них модальный глаго??. Переведите предложения на русский язык. 1. Confidential documents may not be photocopied without prior approval. 2. You can use your credit ...

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3. Перепишите следующие предложения: подчеркните в каждом из них модальный глаго??. Переведите предложения на русский язык. 1. Confidential documents may not be photocopied without prior approval. 2. You can use your credit card to pay for phone calls. 3. The alarm system must be on at night; however, it needn’t be on during the day. 4. You should have this statement ready by the beginning of the month.
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