3 персика и 1 дыня весят столько же,сколько 10 яблок.6 яблок и 1 персик весят столько же,сколько дыня.Сколько яблок нужно взять,чтобы их вес был равен весу 1 дыни?

Математика

3 персика и 1 дыня весят столько же,сколько 10 яблок.6 яблок и 1 персик весят столько же,сколько дыня.Сколько яблок нужно взять,чтобы их вес был равен весу 1 дыни?

Автор: Гость