3 персика и 1 дыня весят столько же,сколько 10 яблок.6 яблок и 1 персик весят столько же,сколько дыня.Сколько яблок нужно взять,чтобы их вес был равен весу 1 дыни?

Математика
3 персика и 1 дыня весят столько же,сколько 10 яблок.6 яблок и 1 персик весят столько же,сколько дыня.Сколько яблок нужно взять,чтобы их вес был равен весу 1 дыни?
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Гость:
8 яблок весят как одна дыня
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