3 питання дуже срочно

3 питання дуже срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У трикутнику KMN, кут K дорівнює 80°, кут N – 40°, а сторона KN має довжину 6 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника.
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