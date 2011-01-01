3. Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 20 см и 80 см. Меньшая сила, действующая на рычаг, равна 4 Н. Определите большую силу.4. При равнове сии рычага на его большее плечо, равное 60 см, действует сила 40 Н...
3. Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 20 см и 80 см. Меньшая сила, действующая на рычаг, равна 4 Н. Определите большую силу.4. При равнове сии рычага на его большее плечо, равное 60 см, действует сила 40 Н, на меньшее - 120 Н. Определите меньшее плечо.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
По свойству рычага F_1*S_1=F_2*S_2. В системе СИ: 20 см = 0,2 м; 80 см = 0,8 м. Подставляем и вычисляем: 4*0,2=0,8*F_2 F_2=frac{0,2*4}{0,8}=1 (H)