3. Плечи рычага, находящегося в равновесии, равны 20 см и 80 см. Меньшая сила, действующая на рычаг, равна 4 Н. Определите большую силу.4. При равнове сии рычага на его большее плечо, равное 60 см, действует сила 40 Н, на меньшее - 120 Н. Определите меньшее плечо.