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3 поговорки с переводом на русский язык))))))))спс
3 поговорки с переводом на русский язык))))))))спс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сказанного тгел воротишь. - Сказанного не воротишь.
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