3 примера. Решить систему уравнений способом сложения. Ответы к примерам: 2)Ответ (x=6;y=-4) 2)ответ ко второму примеру(x=-3;y=2) 4)ответ(x=1;y=4) ВНИМАНИЕ ДЕЛАТЬ ПРИМЕРЫ ПОД НОМЕРОМ 2;2;4
Алгебра
3 примера. Решить систему уравнений способом сложения. Ответы к примерам: 2)Ответ (x=6;y=-4) 2)ответ ко второму примеру(x=-3;y=2) 4)ответ(x=1;y=4) ВНИМАНИЕ ДЕЛАТЬ ПРИМЕРЫ ПОД НОМЕРОМ 2;2;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6у=6; 7х+6у=18 -5х-6у=-6 7х+6у=18 2х =12 х=6 5*6+6у=6; 6у=-24; у=-4 3х+2у=-5; -5х-3у=9 4,5х+3у=-7,5 -5х-3у=9 -0,5х =1,5 х=-3 3*(-3)+2у=-5 2у=4; у=2 8х-3у=-4; 3х+5у=23 40х-15у=-20; 9х+15у=69; 49х= 49 х=1 8*1-3у=-4; -3у=-12; у=4
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