3. Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнения реакций: Fe2O3 + H2→H2O + Fe PbO+ Al →A12O3+ Pb Cr2O3+ Mg →MgO+ Cr Al + H2O → Al(OH)3+ H2
Химия
3. Расставьте коэффициенты, преобразовав схемы в уравнения реакций: Fe2O3 + H2→H2O + Fe PbO+ Al →A12O3+ Pb Cr2O3+ Mg →MgO+ Cr Al + H2O → Al(OH)3+ H2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3 + 3H2→3H2O + 2Fe 3PbO+ 2Al →A12O3+ 3Pb Cr2O3+ 3Mg →3MgO+ 2Cr 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3+ 3H2
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