3 речення зі словом збіжжя, колосся та насіння

3 речення зі словом збіжжя, колосся та насіння

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Посеред поля золотилось збіжжя. 2. Рідне колосся золота краше( так кажуть). 3. Маленьке насіння велике дерево породжує.
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