3. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-ти символьного алфавита, если его объём составил 1/16 часть Мега-байта дано: Формулы N=2i,I=k*i Решение: Найти: Ответ:

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3. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-ти символьного алфавита, если его объём составил 1/16 часть Мега-байта дано: Формулы N=2i,I=k*i Решение: Найти: Ответ:

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