3 словосочетания сущ.+сущ.

Русский язык
3 словосочетания сущ.+сущ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорога на море  смех сквозь слёзы  школа на микрорайоне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Составь и запиш и" меню" для крысь.
Ответить
Математика
Из 10 т сахарной свеклы получили 1,85т сколько сахара будет получено из 100 т сахарнор?? свеклы
Ответить
Английский язык
Помогите написать письмо другу на английском языке об Экзотических животнах желательно с переводом
Ответить
Физика
Параллельное соединение проводников применяют для ..... общего сопративления
Ответить
Русский язык
Впишите подходящие по смыслу имена существительны. Составь своё предложение про ??жа или про ужа
Ответить