3. Сократите дробь а) √10+5 / 2+√10 б) х-3√х / 2√х-5 4. Освободите дробь от знака корня ?? знаменателе а) 7 / 2√21 б) 22 / √13-2 5. Докажите, что значение выражения есть число рациональное 1 \ 3+√15 + 1 / 3-√15 Очень ...

Математика

3. Сократите дробь а) √10+5 / 2+√10 б) х-3√х / 2√х-5 4. Освободите дробь от знака корня ?? знаменателе а) 7 / 2√21 б) 22 / √13-2 5. Докажите, что значение выражения есть число рациональное 1 \ 3+√15 + 1 / 3-√15 Очень нужно, и если можно, по-подробнее пожалуйста

Автор: Гость