3. Сократите дробь а) √10+5 / 2+√10 б) х-3√х / 2√х-5 4. Освободите дробь от знака корня ?? знаменателе а) 7 / 2√21 б) 22 / √13-2 5. Докажите, что значение выражения есть число рациональное 1 \ 3+√15 + 1 / 3-√15 Очень ...
Математика
3. Сократите дробь а) √10+5 / 2+√10 б) х-3√х / 2√х-5 4. Освободите дробь от знака корня ?? знаменателе а) 7 / 2√21 б) 22 / √13-2 5. Докажите, что значение выражения есть число рациональное 1 \ 3+√15 + 1 / 3-√15 Очень нужно, и если можно, по-подробнее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) √10+5 / 2+√10 Представим 5 как √25, а 2 как √4, тогда : √10 + √25 / √4 + √10 Разложим корни на множители √5 х √2 + √5 х √5 / √2 х √2 + √2 х√5 Вынесем √2 и √5 за скобки √5(√2 + √5)/ √2(√2 +√5) Сократим √5/√2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Русский язык
Математика