3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится натрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы пр...

Химия
3)Сопоставьте заряд иона натрия с номером группы,в которой находится натрий,заряд иона хлора с номером группы хлора.Какие выводы можно сделать из этого сопоставления? 4) Сколько электронов следует отнять у атома железа,чтобы превратить его в ион с зарядом +3? напишите сему превращения атома железа в трёхзарядный ион.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) 1 група заряд +1(натрий)     7 група, заряд -1(хлор) 4)3 электрона  Fe0-3e=Fe+3
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