3. Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 0 С равно 32,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если при включении в сеть напряжением 12В по нити прот екает ток силой 0,3 А? Температурный коэф...

3. Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 0 С равно 32,8 Ом. Какова будет температура нити лампочки, если при включении в сеть напряжением 12В по нити прот екает ток силой 0,3 А? Температурный коэффициент сопротивления вольфрама = 0,0046 С-1.

Температурный коэффициент сопротивления — это отношение относительного изменения сопротивления к изменению температуры. Если лампа включена в сеть, то её сопротивление R_2 = U/I = 127/0.3 = 1270/3 Ом. Так как у нас не известна температура Т2, то приведенную формулу выразим относительно Т2: C.