3. Установите соответствие между терминами и их определениям.ТЕРМИН | ОПРЕДЕЛЕНИЕ Баскак | Глава новгородской церкви Ярлык | Представитель хана на Руси Рать | Войско, вооружённые люди Владыка | Ханская грам...
3. Установите соответствие между терминами и их определениям.ТЕРМИН | ОПРЕДЕЛЕНИЕ Баскак | Глава новгородской церкви Ярлык | Представитель хана на Руси Рать | Войско, вооружённые люди Владыка | Ханская грамота
Ответ(ы):
Ответил Гость:
баскак - представители .... ярлык - ханская грамота рать - войско.... владыка - глава...