3. Установите соответствие между терминами и их определениям.ТЕРМИН | ОПРЕДЕЛЕНИЕ Баскак | Глава новгородской церкви Ярлык | Представитель хана на Руси Рать | Войско, вооружённые люди Владыка | Ханская грам...

3. Установите соответствие между терминами и их определениям.ТЕРМИН | ОПРЕДЕЛЕНИЕ Баскак | Глава новгородской церкви Ярлык | Представитель хана на Руси Рать | Войско, вооружённые люди Владыка | Ханская грамота

Ответ(ы):

Ответил Гость:
баскак - представители .... ярлык - ханская грамота рать - войско.... владыка - глава...
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