3 в степени х+2 умножить на 3 в степени х, при х=0

3 в степени х+2 умножить на 3 в степени х, при х=0

Ответ(ы):

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(3^x+2)•3^x= (3^0+2)•3^0=(3^2)•1= 9•1=9
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