3. В тирі Петрик купив 5 куль. За кожний успішний постріл йому давали ще 5 куль. Петрик стверджує, що зробив 50 пострілів і 8 разів влучив у ціль, а його друг Василь каже, що такого бути не може. Хто з них правий?
Математика
3. В тирі Петрик купив 5 куль. За кожний успішний постріл йому давали ще 5 куль. Петрик стверджує, що зробив 50 пострілів і 8 разів влучив у ціль, а його друг Василь каже, що такого бути не може. Хто з них правий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василь правий, так як 8*5=40 (пострілів)
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