3. Задача. Составь схему и реши задачу. СРОЧНО11!!!!! В киоск привезли 3 ящика с яблоками по 15 кг в каждом ящике и 28 кг бананов в коробке. Сколько всего килограммов фруктов привезли в киоск?

Математика

3. Задача. Составь схему и реши задачу. СРОЧНО11!!!!! В киоск привезли 3 ящика с яблоками по 15 кг в каждом ящике и 28 кг бананов в коробке. Сколько всего килограммов фруктов привезли в киоск?

Автор: Гость