3. Задача. Составь схему и реши задачу. СРОЧНО11!!!!! В киоск привезли 3 ящика с яблоками по 15 кг в каждом ящике и 28 кг бананов в коробке. Сколько всего килограммов фруктов привезли в киоск?

Математика
3. Задача. Составь схему и реши задачу. СРОЧНО11!!!!! В киоск привезли 3 ящика с яблоками по 15 кг в каждом ящике и 28 кг бананов в коробке. Сколько всего килограммов фруктов привезли в киоск?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я. - 3 ящ.по 15кг Б. - 28кг Всего ? 1) 15*3=45 (кг) - яблок. 2) 45+28=73 (кг)- всего. Ответ: 73 кг фруктов привезли в киоск.
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