3 задание,овр,помогите,пожалуйста;)

Химия
3 задание,овр,помогите,пожалуйста;)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)2kclo3 =  2kcl +  3o2 2)cu+hno3=cu(no3)2+no2+h2O (!?) 3)5Mg + 12HNO3 = 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O
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