30 баллов. Если поможете, а не просто так напишете фигню, если напишете фигню, то за??локируют вас))) Помогите сделать номера 1 и 2, буду благодарна. Где вопрос нарисован, в желтой рамочке. Откройте фотографию.

Гость: Гость:

Ответ. Ветви: 1) южные славяне (сербы, хорваты, македонцы, болгары и др. славяне Балканского полуострова); 2) западные славяне (поляки и чехи); 3) восточные славяне (русские, белорусы и украинцы) – в основном они, именно русские, живут в России. Вопрос 2. В чём состояла заслуга Кирилла и Мефодия в развитии славянской культуры? Ответ. Кирилл и Мефодий крестили Великую Моравию. Но главное, они создали славянскую азбуку перевели первые книги на славянский язык, а также научили грамоте и богословию первых славян, их ученики понесли знания за пределы Великой Моравии (они были просто оттуда изгнаны)