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30/24:18/11 пожалуйста помогите
30/24:18/11 пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30/24:18/11=55/72 вот
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