30*корень из 3 -5(корень из 3 +3)в квадрате

30*корень из 3 -5(корень из 3 +3)в квадрате

Ответ(ы):

Ответил Гость:
30√3 - 5*(√3 + 3) = 30√3 - 5*3 - 5*6√3 - 5*9 = 30√3 - 15 - 30√3 - 45 = -15 - 45 = -60
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