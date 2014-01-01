31 декабря 2014 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая : 31 декабря каждого следующего г одабанк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга ( то есть уве...

31 декабря 2014 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая : 31 декабря каждого следующего г одабанк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на 20 %), затем Тимофей переводит в банк платёж. Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?