327. Прочитайте,скажите о ком говорится в данных предложениях.Найдите местоимения 3-го лица без предлога и с предлогом, поставьте к ним вопросы к выделенных слов. 1.Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся,он ста...

Гость: Гость:

В тексте говорится о щенке, который попал в стаю волков. местоимения 3-го лица без предлога: его не боятся, он-подлежащее _____стал несмело подходить, он-подлежащее______ упал на спину, стали кусать его с предлогом: стал к нему боком, посмотрел на него 1.Наконец щенок утомился и охрип; видя, что (кого?) его не боятся, (кто?) он стал несмело подходить к волчатам. 2.Волчонок ударил щенка лапой по голове. Щенок стал к (кому?) нему боком и посмотрел на (кого?) него искоса, (кто?) он упал на спину и, визжа от восторга, стали кусать (кого?) его, но не больно, а в шутку.