(radic;3+radic;2)в квадрате.....Упростить выражение

(radic;3+radic;2)в квадрате.....Упростить выражение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
=3+2V6+2=5+2V6 V это знак корня
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