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3(2x-4)-2(x+3)=-2+8x
3(2x-4)-2(x+3)=-2+8x
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3(2x-4)-2(x+3)=-2+8x 6x-12-2x-6=-2+8x 4x-18=-2+8x 2-18=-4x+8x -16=4x x=-4
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