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3(2x+5)-(4-3x)=1-8(3-x)
3(2x+5)-(4-3x)=1-8(3-x)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3( 2х + 5 ) - ( 4 - 3х ) = 1 - 8( 3 - х ) 6х + 15 - 4 + 3х = 1 - 24 + 8х 9х + 11 = - 23 + 8х 9х - 8х = - 23 - 11 х = - 34
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