3(2x+5)-(4-3x)=1-8(3-x)

3(2x+5)-(4-3x)=1-8(3-x)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3( 2х + 5 ) - ( 4 - 3х ) = 1 - 8( 3 - х ) 6х + 15 - 4 + 3х = 1 - 24 + 8х 9х + 11 = - 23 + 8х 9х - 8х = - 23 - 11 х = - 34
Похожие вопросы