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3:3 3/4 +2 2/5 • 2 1/2 - 3 5/6
3:3 3/4 +2 2/5 • 2 1/2 - 3 5/6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 3/1:4/15=4/5 2. 12/5:5/2=6 3. 6+4/5=6 4/5 4. 6 4/5-3 5/6=2 29/30 Они переведены в неправильную дробь.
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