33) Сколько стоит 4 кг масла, если 250 г стоит 2 манат 10 гяпик 34) Сямара наклеила на белую бумагу поровну 3 ряда 15 цветных бумаг квадратной формы со стороной 3 см и получил а прямоугольник. Найдите периметр и площа...
33) Сколько стоит 4 кг масла, если 250 г стоит 2 манат 10 гяпик 34) Сямара наклеила на белую бумагу поровну 3 ряда 15 цветных бумаг квадратной формы со стороной 3 см и получил а прямоугольник. Найдите периметр и площадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 1кг=1000г 4кг=4000г 1000:250=4 2) 2м10г*4=8м40г стоит килограм 3)8м40г*4=33м60г 34 15*3=45 p 45*45=2475 s 34 не уверен