33) Сколько стоит 4 кг масла, если 250 г стоит 2 манат 10 гяпик 34) Сямара наклеила на белую бумагу поровну 3 ряда 15 цветных бумаг квадратной формы со стороной 3 см и получил а прямоугольник. Найдите периметр и площа...

33) Сколько стоит 4 кг масла, если 250 г стоит 2 манат 10 гяпик 34) Сямара наклеила на белую бумагу поровну 3 ряда 15 цветных бумаг квадратной формы со стороной 3 см и получил а прямоугольник. Найдите периметр и площадь этого прямоугольника