3/4(1/6-1/3)=3х-11 1/2 Решите пожалуйста срочно

3/4(1/6-1/3)=3х-11 1/2 Решите пожалуйста срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-0.105=3х-55.5 -3х=-55.5+0.105 -3х=-55.395 Х=18.465
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