345/(75*13)/65 как решить? я учусь в 4-ом классе и мы такое деление как "3455/975" не проходили! можно решить по другому? заранее спасибо)))
Математика
345/(75*13)/65 как решить? я учусь в 4-ом классе и мы такое деление как "3455/975" не проходили! можно решить по другому? заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решай по действиям. 1)75*13=975 2)975:65=15 3)345:15=23
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