345/(75*13)/65 как решить? я учусь в 4-ом классе и мы такое деление как "3455/975" не проходили! можно решить по другому? заранее спасибо)))

Математика

345/(75*13)/65 как решить? я учусь в 4-ом классе и мы такое деление как "3455/975" не проходили! можно решить по другому? заранее спасибо)))

Автор: Гость