3/4a-2b-1/4a+1,5b 1,6x+2,6y-1,2x-3y Превидите подобные слагаемые

3/4a-2b-1/4a+1,5b 1,6x+2,6y-1,2x-3y Превидите подобные слагаемые

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3/4a-1/4a -2b+1,5b=1/2a-0,5b 1,6x-1,2x+2,6y-3y=0,4x-0,4y
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