35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x
Алгебра
35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 9х=3+4(5х+2) 9х=3+20х+8 -3-8=20х-9х -11=11х х=-11:11 х=-1 2. 5(4х+3)-7(4х-7)=24 20х+15-28х+49=24 -8х=24-15-49 -8х= -40 х= -40:(-8) х=5 3. 1-5(2х-5)-3(2-3х)=4х 1-10х+25-6+9х=4х -х+20=4х 20=4х+х 20=5х х=20:5 х=4
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