35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x

Алгебра
35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   9х=3+4(5х+2)       9х=3+20х+8      -3-8=20х-9х      -11=11х      х=-11:11      х=-1 2.     5(4х+3)-7(4х-7)=24       20х+15-28х+49=24      -8х=24-15-49      -8х= -40       х= -40:(-8)       х=5   3.     1-5(2х-5)-3(2-3х)=4х       1-10х+25-6+9х=4х       -х+20=4х       20=4х+х       20=5х       х=20:5        х=4
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