35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x

Алгебра

35 БАЛЛОВ: решите линейные уравнения и объяснит как из решать 1. 9x=3+4(5x+2) 2.5(4x+3)-7(4x-7)=24 3. 1-5(2x-5)-3(2-3x)=4x

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