350ч + 240мин 50с =37624м - 237 дм 4 см= 7 га - 382 кв м= 38 куб м- 95 л= 360ц - 654кг = 2м 10 дм 3см - 2 дм 10см 3 ммпожалуйста к з автру в 1 смену меньше /p больше