350ч + 240мин 50с =37624м - 237 дм 4 см= 7 га - 382 кв м= 38 куб м- 95 л= 360ц - 654кг = 2м 10 дм 3см - 2 дм 10см 3 ммпожалуйста к з автру в 1 смену меньше /p больше
350ч + 240мин 50с =37624м - 237 дм 4 см= 7 га - 382 кв м= 38 куб м- 95 л= 360ц - 654кг = 2м 10 дм 3см - 2 дм 10см 3 ммпожалуйста к з автру в 1 смену меньше /p больше
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вычислите плиз значения выражений!И решение! 1) 37624 м - 237 дм 4 см = ? 2) 7 га - 382 кв. м = ? 3) 38 куб. м - 95 л = ? 4) 360 ц - 654 кг = ? 5) 2 м 10 дм 3 см - 2 дм 10 см 3 мм