35*20+59*12-20*25-15*49=?

35*20+59*12-20*25-15*49=?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
35*20+59*12-20*25-15*49=173 1)35*20=700 5)700+708=1408 2)59*12=708 6)1408-500=908 3)20*25=500 7)908-735=173 4)15*49=735
Похожие вопросы