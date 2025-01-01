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35*20+59*12-20*25-15*49=?
35*20+59*12-20*25-15*49=?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
35*20+59*12-20*25-15*49=173 1)35*20=700 5)700+708=1408 2)59*12=708 6)1408-500=908 3)20*25=500 7)908-735=173 4)15*49=735
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