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35*75+43/2-5+3+7*9+1=
35*75+43/2-5+3+7*9+1=
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Відповідь : 2708. 5 1) 2625, 2) 21.5 3) 63, 4) 2646.5 , 5)2641.5 ,6) 2644.5 , 7) 64, 8)2708.5
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