36 баллов! Сочинение на тему "не прервется связь поколений". Про своих бабушек, дуд??шек, прабабушек и прадудешек писать не нужно. Обобщающе.

Гость: Гость:

Все мы желаем чтобы наше старшое поколение жила долго и счастливо,потому что жить со всей семьей намного приятней,чем одному,преодолевать трудности легче всего вместе,строить планы путешествовать т.е. все,все,все Пусть не прервется связь поколений