36 баллов! Сочинение на тему "не прервется связь поколений". Про своих бабушек, дуд??шек, прабабушек и прадудешек писать не нужно. Обобщающе.
Литература
36 баллов! Сочинение на тему "не прервется связь поколений". Про своих бабушек, дуд??шек, прабабушек и прадудешек писать не нужно. Обобщающе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все мы желаем чтобы наше старшое поколение жила долго и счастливо,потому что жить со всей семьей намного приятней,чем одному,преодолевать трудности легче всего вместе,строить планы путешествовать т.е. все,все,все Пусть не прервется связь поколений
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